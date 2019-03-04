Şırnak'ta bir asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak/Silopi’de nöbet görevi esnasında meydana gelen silah kazası neticesinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

04 Mart 2019, Pazartesi 20:24
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Şırnak'ta bir asker şehit oldu

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Şırnak/Silopi’de 04 Mart 2019 tarihinde nöbet görevi esnasında meydana gelen silah kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Şırnak/Silopi’de 04 Mart 2019 tarihinde nöbet görevi esnasında meydana gelen silah kazası neticesinde 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA

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