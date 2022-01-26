Türkiye Şırnak'ta evde patlama! Yaralılar var...

Şırnak'ta evde patlama! Yaralılar var...

Türkiye

Şırnak'ta evde patlama! Yaralılar var...

Şırnak'ta 2 katlı evde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri gazın kaynağını bulmaya çalışırken, polisler geniş çaplı inceleme yaptı.

26 Ocak 2022, Çarşamba 15:13 Son Güncelleme:
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Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Konak Mahallesi'ndeki Yeni Şırnak kara yolu Bozalan TOKİ konutları mevkisinde Ömer Mendeş'e ait 2 katlı evin ilk katında gaz sıkışması sonucu patlama oldu.


Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, patlamada yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. 

Yaralıların sağılık durumun iyi olduğu belirtildi. Evde büyük çapta hasar oluşurken, mahalli de korku dolu anlar yaşadı.

İtfaiye ekipleri gazın kaynağını bulmaya çalışırken, polisler de ev ile çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı.

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