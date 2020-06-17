Türkiye Şırnak’ta patlama: 4 kişi hayatını kaybetti

Şırnak’ta patlama: 4 kişi hayatını kaybetti

Türkiye

Şırnak’ta patlama: 4 kişi hayatını kaybetti

Şırnak'ın Silopi ilçesinde işçileri taşıyan pikabın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetti.

17 Haziran 2020, Çarşamba 20:40 Son Güncelleme:
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Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Şırnak ilimiz Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesinden Cudi Dağı’na doğru devam etmekte olan yol yapım çalışmasında, Kurtik Tepe mevkiinde 17 Haziran 2020 tarihinde saat 18.35 sıralarında, yüklenici firmaya ait iş makinalarına yakıt taşıyan sivil pikap tipi araçta intikal halindeyken patlama meydana gelmiştir. Araçta bulunan 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Patlamanın neden kaynaklandığı araştırılmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz” denildi.

AA


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