Şişli Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
Şişli Belediyesi Başkanlığı, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla 50 Zabıta Memuru alımı için ilan verdi. İlana başvuru süresi 19 Nisan 2021 - 07 Mayıs 2021 tarihleri arasında.
16 Mart 2021, Salı 16:22 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Şişli Belediyesi 50 zabıta memuru alımı yapacak. İstanbul İli Şişli Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Şişli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla boş zabıta memuru kadrolarına zabıta memuru alımı yapılacaktır" denildi.
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