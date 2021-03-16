Şişli Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Şişli Belediyesi 50 zabıta memuru alımı yapacak. İstanbul İli Şişli Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Şişli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla boş zabıta memuru kadrolarına zabıta memuru alımı yapılacaktır" denildi.

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