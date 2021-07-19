Türkiye Şişli'de turistlerin kâbusu oldu! O taksici yakalandı

Şişli'de turistlerin kâbusu oldu! O taksici yakalandı

Türkiye

Şişli'de turistlerin kâbusu oldu! O taksici yakalandı

Şişli'de aracına binen turistlerin para ve cep telefonlarını çalan taksici yakalandı.

19 Temmuz 2021, Pazartesi 14:36 Son Güncelleme:
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Şişli'de taksici İ.Ç., farklı tarihlerde aracına binen turistlerden yankesicilik yöntemiyle 350 avro, bin lira para ve cep telefonu çaldı. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, taksici İ.Ç.'yi geçen cumartesi gözaltına aldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.



Ali Çağlar TINBEK/İSTANBUL (DHA)

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