Şişli’de yangında can pazarı

İstanbul Şişli’de 4 katlı binanın üçüncü katında çıkan yangın çevrede korku ve paniğe neden oldu. Binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

19 Şubat 2019, Salı 00:55 Son Güncelleme:
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Şişli’de yangında can pazarı

Yangın, saat 23.00 sıralarında Feriköy Cumhuriyet Mahallesi Fırın Sokak’ta meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Üçüncü katta çıkan yangın kısa sürede büyüyerek üst kata sıçradı.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangında adeta can pazarı yaşandı. Binada mahsur kalanlar olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince merdivenle kurtarıldı. İtfaiye erleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Olay yerinde bir süre soğutma çalışması yapıldı.

DUMANDAN ETKİLENENLERE OLAY YERİNDE MÜDAHALE EDİLDİ

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan bina sakinlerinden bazıları dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek incelemeler sürüyor.

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA

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