Şişme kadınla evleneceğini duyurdu

Kazakistan’ da vücut geliştirme alanında sporcu olan aslen Rus olan genç adam Yuri Tolochko, Tv programından üzerinden şişme bir kadınla evleneceğini duyurdu.

Margo'ya, daha büyük bir görünüme kavuşması için estetik ameliyat da yaptıran Yuri Tolochko, evlilik kararının oldukça ciddi olduğunu söyledi.

Rusya'da bir televizyon programına kız arkadaşı Margo ile konuk olan Tolochko, izleyicileri şaşkına çeviren açıklamalarda bulundu.

Margo'ya, "Seni üzmeyeceğim, doğru zamanda anlayacaksın" diyen Tolochko'nun ilişkisine dair detaylar dikkat çekti.Kazakistan medyasında yer alan haberlerde Tolochko'nun Margo ile 8 aydır ilişkisi bulunduğu ve sosyal medya hesaplarında kız arkadaşı ile yaşadığı romantik anlara dair paylaşımlar yaptığı bilgisi verildi.

Kız arkadaşı ile zaman zaman anlaşmazlıklar yaşadığını söyleyen Yuri Tolochko, yine de Margo ile evlenmeyi planladığını ifade etti.Kız arkadaşının dış görünümü sebebiyle çekinceleri olduğuna inanan Yuri Tolochko bu sebeple Margo'ya estetik ameliyat yaptırdı.

Margo ile ilişkisini kamuoyuna duyurduğu ilk dönemde dünyanın dört bir yanından çok sayıda eleştiriye maruz kaldığını ifade eden adam, estetik ameliyat kararının bir sebebinin de bu eleştiriler olduğunu aktardı.

Margo'nun estetik ameliyatla oldukça değiştiğini vurgulayan Tolochko, söz konusu operasyonun gerçek doktorlar tarafından gerçek bir klinikte yapıldığını öne sürdü.





Yürümesi için yardımcı oluyor

Instagram hesabı bulunan Margo'nun Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da bir barda iş bile buldu.

Kız arkadaşının kendi başına hareket edemediğini belirten Yuri Tolochko, Margo'ya yürümesi için yardımcı oluyor.

''Kız arkadaşım nazik bir kişiliğe sahip''

Tolochko, yemek yapmayı bilmeyen Margo'nun Gürcü mutfağına bayıldığını ve en sevdiği yemeğin Gürcü mantısı Hıngel olduğunu belirtti. Tolochko, Margo'nun nazik bir kişiliğe sahip olduğunu ifade etse de kız arkadaşının zaman zaman küfrettiğini de dile getiriyor.

Yuri Tolochko ve Margo'nun tanışma hikayesi de aşk serüvenleri kadar ilginç.

Tolochko, barda tanıştığını söylediği kız arkadaşının o sırada bir erkek tarafından şiddete maruz kaldığını, Margo'ya sahip çıktığını ve o günden bu yana ayrılmaz bir ikili olduklarını anlattı.

Yuri Tolochko, kız arkadaşı Margo ile ne zaman evleneceğine dair herhangi bir bilgi vermedi.



