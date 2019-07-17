Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü "Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır." diye ilan geçti.

İlanla birlikte adaylar "Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim Görevlisi ve araştırma görevlisi başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna cevap aramaya başladı.

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