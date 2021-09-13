Türkiye Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak

Türkiye

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi öğretim üyesi alacağını açıkladı

13 Eylül 2021, Pazartesi 16:50 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde/Üniversite Hastanelerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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