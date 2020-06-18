Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yayınladığı ilanda "Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, ve 09/11/2018 tarih, 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Senatosu’nun 02.11.2019 tarihli ve 2019/09-01 nolu kararı uyarınca; “Araştırma Görevlisi” alınacaktır" dedi.

Personelin 3 tanesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, 3 tanesi ise Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde çalışmak üzere istihdam edilecek. 70 ALES puanı ve 70 yabancı dil puanı şartı aranacak.







