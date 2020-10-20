Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 15 araştırma görevlisi alacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'ne 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri uyarınca (Öncelikli Alanlar) araştırma görevlisi alacak.