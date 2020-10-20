Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 15 araştırma görevlisi alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartlar kapsamında 15 araştırma görevlisi alacak. İlana son başvuru tarihi 06.11.2020 olarak açıklandı.
20 Ekim 2020, Salı 17:16 Son Güncelleme:
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'ne 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri uyarınca (Öncelikli Alanlar) araştırma görevlisi alacak.
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