Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 34 araştırma ve öğretim görevlisi alıyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi araştırma ve öğretim görevlisi başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar…

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Türk Müziği Devlet Konservatuarı, Veteriner Fakültesi, Turizm Fakültesi, Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu, Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu, Gürün MYO, Hafik Kamer Örnek MYO, İmranlı MYO, Koyulhisar MYO, Sivas Meslek Yüksekokulu, Şarkışla Aşık Veysel MYO’na 21 araştırma görevlisi ile 13 ders verecek öğretim görevlisi alıyor.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

- Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlileri (Ders Verecek/Uygulamalı Birim) ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

- İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli bilgi, belge ve sonuçlara üniversitemiz internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

- Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların ilgili Birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. İnternetten yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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