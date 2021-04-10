Türkiye Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Türkiye

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü 66 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

10 Nisan 2021, Cumartesi 17:48 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre," Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir." açıklaması yapıldı.

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