Sivas’ın Altınyayla ilçesinde akşam saatlerinde yağan dolu ilçeyi beyaza bürüdü.

Cadde ve sokaklar beyaz örtü altında kaldı.

HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

İlçenin kısa sürede beyaza bürünmesi kış aylarında yağan kar görüntülerini aratmadı.

Dolu yağışı tarım arazileri olumsuz yönde etkilendi. Bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

SİVAS (İHA)