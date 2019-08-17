Beşiktaş 85 gün sonra Süper Lig maçına çıkıyor. Yeni sezonun ilk karşılaşmasında Kara Kartal, Sivasspor deplasmanında 3 puan arayacak. Sivasspor ise kendi evinin avantajını kullanarak Siyah Beyazlı kulübü İstanbul'a eli boş göndermenin peşinde... Peki, Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Sivasspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 21.45'te Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Mücadele beİN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na gelen siyah-beyazlı kafileyi burada çok sayıda taraftar karşıladı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, teknik heyet ve oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Sivasspor’un eski futbolcusu Douglas’a ise taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Çiçek ve meşalelerle karşılanan Beşiktaş kafilesi, daha sonra otobüsle kampa girecekleri otele geçti. Otel önünde bekleyen siyah-beyazlı taraftarlar, takımları lehine tezahürat yaptı.

Beşiktaş’ın kafilesinde ise şu isimler yer aldı:

“Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Douglas Santos, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Domogj Vida, Gary Medel, Victor Ruiz, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Ricardo Quaresma, Tyler Boyd, Orkan Çınar, Umut Nayir, Güven Yalçın.”

Sakatlıkları devam eden Karius, Burak Yılmaz, Roco ve Atiba ile transfer görüşmeleri devam eden Mirin ile cezalı olan Lens kafilede yer almadı.