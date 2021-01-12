Türkiye Sivas'ta 18 derece ile son 91 yılın ocak ayı sıcaklık rekoru kırıldı

Sivas'ta 18 derece ile son 91 yılın ocak ayı sıcaklık rekoru kırıldı

Türkiye

Sivas'ta 18 derece ile son 91 yılın ocak ayı sıcaklık rekoru kırıldı

Hava sıcaklığının gün içerisinde 18 dereceye kadar yükseldiği Sivas'ta, 1930'dan itibaren ocak ayındaki en yüksek sıcaklık değeri kaydedildi.

12 Ocak 2021, Salı 23:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hava sıcaklığının gün içerisinde 18 dereceye kadar yükseldiği Sivas'ta, 1930'dan itibaren ocak ayındaki en yüksek sıcaklık değeri kaydedildi. Kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava etkisini sürdürüyor. Çetin kış şartlarıyla bilinen kentte, bugün hava sıcaklığının 18 dereceye kadar yükselmesiyle son 91 yılın ocak ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Sıcak havayı fırsat bilen çok sayıda vatandaş, Cumhuriyet Meydanı, İstasyon Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda yoğunluğa neden oldu.

1950'de sıfırın altında 31,2 derece olarak ölçülmüştü

Vatandaşlardan Turan Kaçmaz, AA muhabirine, 50 yıldır Sivas'ta yaşadığını belirterek, "Kışın ortasında ilk defa böyle bir sıcak havaya tanık oldum. Kar beklerken hava giderek ısınıyor." dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan verilere göre, Sivas'ta ocakta en yüksek sıcaklık 2 Ocak 2010'da 14,6 derece olarak kayıtlara geçmişti. Verilere göre, ocakta en düşük sıcaklık ise 13 Ocak 1950'de sıfırın altında 31,2 derece olarak ölçülmüştü.

AA

İlgili Haberler
Meteoroloji 5 ili uyardı! Kuvvetli yağış bekleniyorTunca Nehri için alarm seviyesi 'turuncu'ya yükseltildi


Yazarlarımızdan
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Murat Gülderen
WhatsApp dayatmasına soruşturma
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Şüpheye dair
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Dijital zorbalık
Hakan Çelik
Murat Çelik
İşin uzmanından WhatsApp mevzuu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Yılmaz Güney Destanı
Oral Çalışlar
Banu Şen
Ah bu İzmir yolları!
Banu Şen
Şirin Sever
Ablacım size nasıl bir ‘ben’ lazımdı?
Şirin Sever
Erkut Can
Boğaziçili gençler aman dikkat!
Erkut Can
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Şanlıurfa'da 16 gün tüm etkinlikler yasak