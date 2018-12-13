Sivas’ta kar nedeniyle 53 köy yolu ulaşıma kapandı

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre merkezde 4, ilçelerden Doğanşar’da 8, Gürün’de 12, Hafik’te 5, İmranlı’da 4, Suşehri’nde 5, Yıldızeli’nde 5 ve Zara’da 10 olmak üzere 53 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışması sürdürülüyor.

ULAŞIMDA AKSAMALARA NEDNE OLUYOR

Öte yandan Sivas’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oluyor.

Karadeniz-Akdeniz bağlantı yolu olan Suşehri-Sivas kara yolunun 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi’nde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Bölgede karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bazı büyük araçlar ise zincir takarak yollarına devam ediyor.

Çam ve pelit ağaçlarıyla çevrili olan bölgede, kar yağışının ardından ilgi çekici görüntüler oluştu.

AA