Sivas'ta Ümit Ö. (18) aralarında geçmişten husumet bulunan inşaat işçisi Hasan Gültepe ile (38) bugün sokakta karşılaştı. Ümit Ö. burada yanında bulunan silahla Hasan Gültepe’ye kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyanlar, durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

Polisler çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Hasan Gültepe’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İşlediği cinayet sonrası olay yerinden kaçan zanlı ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

ACI HABERİ TELEFONDAN ÖĞRENDİLER

Olay yeri inceleme ekiplerinin inceleme yaptığı sırada Hasan Gültepe’nin telefonu defalarca çaldı.

Hasan Gültepe’nin öldüğünü haberini alan yakınları, olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Polisler, inşaat işçisinin ailesinin ve yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. İHA











