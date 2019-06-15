Son dakika! Siverek'te arazi kavgası ve kaza: 6 ölü

Şanlıurfa Siverek'te çıkan arazi kavgasında 6 kişi hayatını kaybetti.

15 Haziran 2019, Cumartesi 11:06 Son Güncelleme:
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Son dakika! Siverek'te arazi kavgası ve kaza: 6 ölü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin Çeltik Mahallesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden İzol aşireti mensupları arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, bazı kişiler yaralandı. Kavgadan kaçanların içinde bulunduğu otomobilin yolda çarptığı 2 kişi de yaşamını yitirdi. Gerginlik yaşanan ilçede geniş güvenlik önlemi alınırken, yaralıların getirildiği hastane bahçesinde taraflar arasında çıkan arbede ise polislerin havaya uyarı ateşi açmasıyla güçlükle engellendi.

Yaşananların ardından hastaneye gelen Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, olayda 6 kişinin öldüğünü söyledi. 

DHA

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