Sivrisinek kovucu doğal yöntemler
Yaz aylarında varlıkları dolu dolu hissettiren sivrisinekler kabusunuz olmasın. Doğal yöntemlerle sivrisinek kovucu yapmak oldukça basit.
02 Ağustos 2021, Pazartesi 10:08 Son Güncelleme:
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LAVANTA YAĞI
Sivrisinekler lavanta yağından pek hoşlanmaz. Evin içine lavanta yağı sıkarak sinekleri evden uzak tutabilirsiniz.
GİYSİ
Sivrisinekler koyu renk kıyafetleri barınağı olarak görür ve daha çok koyu renk kıyafetlere gelir. Bu nedenle açık renk giysiler tercih edin.
TER
Sinekler, vücuttaki terli ve nemli böyleye daha çok gelirler. Bu nedenle terlememeye özen gösterin.
FESLEĞEN
Sinekler taze fesleğen kokusunu pek sevmez. Bu nedenle evin çeşitli yerlerine fesleğen yerleştirerek sineklerden korunabilirsiniz.