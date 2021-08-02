Sivrisinek kovucu doğal yöntemler

LAVANTA YAĞI

Sivrisinekler lavanta yağından pek hoşlanmaz. Evin içine lavanta yağı sıkarak sinekleri evden uzak tutabilirsiniz.

GİYSİ

Sivrisinekler koyu renk kıyafetleri barınağı olarak görür ve daha çok koyu renk kıyafetlere gelir. Bu nedenle açık renk giysiler tercih edin.

TER

Sinekler, vücuttaki terli ve nemli böyleye daha çok gelirler. Bu nedenle terlememeye özen gösterin.

FESLEĞEN

Sinekler taze fesleğen kokusunu pek sevmez. Bu nedenle evin çeşitli yerlerine fesleğen yerleştirerek sineklerden korunabilirsiniz.



