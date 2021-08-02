Pratik Bilgiler Sivrisinek kovucu doğal yöntemler

Sivrisinek kovucu doğal yöntemler

Pratik Bilgiler

Sivrisinek kovucu doğal yöntemler

Yaz aylarında varlıkları dolu dolu hissettiren sivrisinekler kabusunuz olmasın. Doğal yöntemlerle sivrisinek kovucu yapmak oldukça basit.

02 Ağustos 2021, Pazartesi 10:08 Son Güncelleme:
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LAVANTA YAĞI

Sivrisinekler lavanta yağından pek hoşlanmaz. Evin içine lavanta yağı sıkarak sinekleri evden uzak tutabilirsiniz.

GİYSİ

Sivrisinekler koyu renk kıyafetleri barınağı olarak görür ve daha çok koyu renk kıyafetlere gelir. Bu nedenle açık renk giysiler tercih edin.

TER

Sinekler, vücuttaki terli ve nemli böyleye daha çok gelirler. Bu nedenle terlememeye özen gösterin.

FESLEĞEN

Sinekler taze fesleğen kokusunu pek sevmez. Bu nedenle evin çeşitli yerlerine fesleğen yerleştirerek sineklerden korunabilirsiniz.

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