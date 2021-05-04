Türkiye Sivrisinekler koronavirüs bulaştırır mı? Uzman isim açıkladı

Sivrisinekler koronavirüs bulaştırır mı? Uzman isim açıkladı

Türkiye

Sivrisinekler koronavirüs bulaştırır mı? Uzman isim açıkladı

İstanbul'da havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkan sivrisineklerin koronavirüs bulaştırıp bulaştırmayacağı merak konusu oldu. Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, 'Koronavirüsün sivrisineklerinden bulaşmadığını bilimsel çalışmalar ortaya koymuştu' dedi.

04 Mayıs 2021, Salı 13:06 Son Güncelleme:
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Sivrisineklerden bulaşan Batı Nil Virüs'ü bulaştırdığına dikkat çeken İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Hüseyin Yılmaz uyarılarda bulundu.

"Koronavirüsün sivrisineklerinden bulaşmadığını bilimsel çalışmalar ortaya koymuştur" diyen Yılmaz, "Kan emerek enfeksiyon bulaştırırlar. Ciddi enfeksiyonlar bulaştırabilir sivrisinekler. Toplamda 50 kadar virüs bulaştırabilirler. İnsanlarda ciddi enfeksiyon ve salgın yapabilecek virüsler bunlar. Daha Trakya bölgesinden 5 bin kadar sivrisinek topladık. 5 bin sivrisinekten birinde Batı Nil Ateşi bulduk" diye konuştu. Tehlikenin devam ettiğine işaret eden Yılmaz, "Avrupa'da 2014'ten beri ciddi enfeksiyonlar oluşturuyor. Aslında ciddi bir sorun. Vatandaşlar özellikle evlerinin pencerelerini sivrisineklerin geçemeyeceği tarzda yapsınlar. Sivrisinek kovucular koysunlar bulundukları yerlere. Mümkün olduğu kadar sivrisineklerin bizi ısırmasını engellememiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

DEREDEN SİNEKLER GELİYOR

Sivrisineklerin en yoğun görüldüğü yerlerden biri de Avcılar Yeşilkent Mahallesi. Mahalle sakinleri, çevredeki dereden kaynaklandığını öne sürdükleri sivrisineklerden rahatsız. Mahalle sakini bir kadın, "Kapıyı bacayı açamıyoruz. Çocukları ısırıyor, her yerleri kabarıyor çocukların. Dereden geliyor sinekler. Akşamları çok oluyor" dedi. Evi dere yakınında olan Dursun Koç da "Sinekler rahatsız ediyor. Sinek ilacı kullanıyoruz, tül perde takıyoruz. Şimdiden başladı. Sene sonuna, kar yağana kadar devam ediyor. Dereden geliyor" şeklinde konuştu.

Yalın ONAT - Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL(DHA)

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