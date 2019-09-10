Sivrisineklerden kurtulmanın yolu meğer aşkmış...

Dişi sivrisineklerin kanat çırparken pes bir ses çıkardığı belirlendi. Erkek sinekler bu sayede büyük sürülerde bile dişileri bulabiliyor. Uzmanlar, sineklerin bu aşk dilini çözüp taklit etmeyi hedefliyor. Her yıl hastalık taşıyarak milyonlarca insanın ölümüne yol açan sivrisinekler böylece yerleşim yerlerinden uzaklaştırılacak.