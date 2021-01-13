Adli Tıp Kurumu 1. Üst Kurulu, İzmir'de anne ve babasını siyanürlü su içirerek öldürdüğü, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Mahmut Can Kalkan'ın "cezai ehliyetinin tam" olduğunu bildirdi. Kurul, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi ile İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulunca düzenlenen rapor arasında bulunan çelişkileri gidermek amacıyla düzenlediği raporu, yargılamanın yapıldığı İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Adli Tıp Kurumu 1. Üst Kurulu, inceleme sonucu elde ettiği bilgi ve bulgular neticesinde şu kanıya vardı:

Mahmut Can Kalkan'ın cezai sorumluluğunu müessir ve kişide şuur ve harekat serbestisini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığı, adli dosya tetkikinde sanığın mezkur suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmadığı, bu duruma göre Kalkan'ın 14 Mayıs 2019 tarihinde işlediği suça karşı cezai sorumluluğun tam olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur.

#Olayıngeçmişi

İddiaya göre, İzmir'de 14 Mayıs 2019'da, Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, satın aldığı siyanürü suya karıştırıp anne ve babasına içirmiş, 16 yaşındaki kardeşi ise sıvıyı içmeyi reddetmişti. Mahmut Can Kalkan'ın zorla içirmeye çalıştığı sıvı kardeşinin üzerine dökülmüş, evdeki küçük kardeşi de siyanürden etkilenmişti.

Hastaneye kaldırılan anne ve baba hayatını kaybetmiş, 2 kardeş ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Zanlı Kalkan, "üst soydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten adam öldürme" ve "kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kalkan hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Mahkemenin talebiyle Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi yetkililerince 28 Ocak-6 Şubat 2020 tarihlerinde yatarak müşahede altında tutulan Mahmut Can Kalkan hakkında hazırlanan raporda, "psikotik bozukluk" teşhisi konulmuştu. İtiraz üzerine İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulunca düzenlenen raporda ise ise sanık Kalkan'ın "cezai ehliyetinin tam" olduğu bildirilmişti.

Bunun üzerine yargılamayı yapan mahkeme, Adli Tıp Kurumu Üst Kurulundan uzlaştırıcı mahiyette rapor aldırılmasına karar vermişti.

AA







