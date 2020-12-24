Siyez buğdayı nedir? Siyez buğdayının faydaları nelerdir?

Türkiye genelinde en çok Kastamonu şehrinde yetişen siyez buğdayı ilk defa Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortaya çıktı. Siyez buğdayı genetik olarak 14 kromozomludur. Bu özelliği ile dünyadaki ilk buğday çeşidi olarak bilinir. Bazı yörelerde kaplıca buğdayı olarak bilinen siyez buğdayının genetiği bozulmamıştır. Siyez buğdayı genetiği bozulmadığı için son derece sağlıklı bir buğday çeşidi olarak bilinir. Siyez buğdayı ekmek yapımında ve yemek yapımında sık sık kullanılır.

Siyez buğdayı yüksek miktarda antioksidan içerdiği için hücre yapısını da korumaktadır.

Zengin bir lif kaynağına sahip olan siyez buğdayı bağırsakları temizleyerek sindirimi de kolaylaştırır.

Siyez bulgurunun glisemik indeksi oldukça düşüktür.

Folik asit miktarı yüksek olan siyez buğdayı anne sütünü de arttırmaktadır.

Siyez buğdayı radyasyona karşı dayanıklı olması sebebiyle bazı ülkelerde savaşlara karşı stoklarda bekletiliyor.

Siyez buğdayı kanseri de önlemesi ile bilinir.

Yüksek oranda minerale sahip olan siyez buğdayı mide rahatsızlıklarına da iyi gelir.

Siyez buğdayının yağ oranı düşük olduğu için kolesterol de içermemektedir.

Siyez buğdayının protein değeri yüksek olduğu için karbonhidrat değeri de çok düşüktür.

B1 vitamini yoğunluğu bulunan siyez buğdayı sinir ve sindirim sistemine de iyi gelir.

Siyez buğdayı nerede yetişir?

En sağlıklı buğday olarak bilinen siyez buğdayı Türkiye genelinde en çok Kastamonu şehrinde yetişmektedir. Özellikle de İhsangazi, Seydiler, Devrekani ve Taşköprü ilçelerinde siyez buğdayı tarımı da yoğun olarak yapılmaktadır. Siyez bulgurunun başakları tek tanelidir. Aynı zamanda kavuzlu bir yapıları da vardır. Siyez buğdayı toplanıp kaynatıldıktan sonra kurutulur. Ayrıca tamamen de geleneksel yöntemler ile taş değirmenlerde yarılarak elde edilir. Kastamonu genelinde 14000 dekarlık siyez buğdayı ekim alanları bulunuyor. Kastamonu ilçeleri Türkiye genelinin siyez buğdayı ihtiyacının neredeyse tamamını karşılıyor.

Siyez buğdayının yapısı nasıldır?

Genetiği değiştirilmeyen ve en yararlı buğdaylar arasında yer alan siyez buğdayı 2 n kromozom yapısındadır. "Emmer" olarak da bilinen siyez buğdayı Kars ve Kastamonu illerinde yetiştirilir. Siyez buğdayının tarımı kolay bir şekilde yapılmaktadır. Siyez buğdayı her türlü zor duruma karşı dayanıklıdır. Siyez buğdayı kurak şartlarda ve fakir topraklarda yetişebilir. Her türlü bitki hastalığı ve zararlılara karşı da dayanıklı bir ürün olarak bilinmektedir. Siyez buğdayı genel ekmek buğdaylarına göre daha fazla sarı lutein içermektedir. Siyez buğdayı düşük bir glisemik indekse sahiptir. Siyez buğdayı diğer puan türlerine göre daha zengin bir yapıya sahiptir.

Genetiği bozulmayan siyez buğdayı günümüzde oldukça popüler bir hale gelmiştir. Özellikle sağlıklı beslenmek isteyen ve kilo vermek isteyen kişiler normal buğdaya göre siyez buğdayını tercih edebilirler. Dünyada bilinen ilk buğday olarak bilinen siyez buğdayı insan sağlığı için son derece önemli bir tüketim malzemesidir. Siyez buğdayı yüksek oranda folik asit düşük miktarda karbonhidrat barındırır. Düşük glisemik indekse sahip olan siyez buğdayı B12 vitamini açısından da zengindir. Siyez buğdayının içerisinde yüksek miktarda sodyum, potasyum, magnezyum ve kalsiyum bulunmaktadır.





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