Siz de 500.000 TL kazanmak ister misiniz? Altın Yumurta...

Şans oyunları pazarının lokomotifi olma yolunda ilerleyen Kazı Kazan oyunlarına bir yenisi eklendi. ‘Altın Yumurta’ adlı yeni ve eğlenceli Kazı Kazan oyunu 10 TL’lik kartları ile satışa çıktı. Geçtiğimiz yıldan beri oynanan Altın, Şans Dağı, 12 Ay Şans gibi oyunlara bu yıl da Para Yağmuru ve Süper 7 eklenmişti.

Bu oyunlar hem eğlenceli oyun ritüelleri hem de yüksek ikramiyeleriyle ilgi çekmeye devam ediyor. Kazı Kazan kartlarını seven oyunseverler için şimdi de ‘Altın Yumurta’ adlı oyun kartları piyasada. ‘Altın Yumurta’ oyun kartlarını yetkili Milli piyango bayileri ve gezici bayilerin yanı sıra çeşitli marketlerden temin edebilirsiniz.

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NASIL KAZANACAKSINIZ? TAVUK SEMBOLÜNE DİKKAT!

Herhangi bir ‘Altın Yumurta’nın altında “tavuk” sembolünü bul, sembolün altında yazan ikramiyeyi kazan. Herhangi bir Altın Yumurta’nın altından “X2” sembolü çıkarsa, yazılı ikramiyenin 2 katını kazanıyorsun. Bonus oyun alanında “Banknot” sembolünü bul, ödülde yazan ikramiye tutarını kazan. Bonusta maksimum 200 TL kazanabilirsin.

Dikkat: Hem "X2" hem "TAVUK" sembolünühem de "BONUS"u aynı kart içinde kazanabilirsin.