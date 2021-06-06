Siz de çok özlediniz değil mi? Haydi kontrollü sosyalleşme vakti!

Sunset&Grill-Bar - Ulus

27 senedir İstanbul’un en sevilen fine dining restoranlarından biri olan işletme, muhteşem boğaz manzarasına karşı konuklarını ağırlamaya başladı. Geniş bahçe terasındaki masalar arasındaki mesafe bir buçuk metreden daha fazla.

Angelo Grande - Arnavutköy

Ozan Balaban ile Cafer Palamut’un geçen yıl Arnavutköy’de açtığı Angelo Grande İstanbul’un en gözde lokallerinden biri oldu. Pandemi kuralları gereği kapasitesini 50 kişiye düşüren işletme 12.00-21.00 arasında hizmet veriyor. Mekanın en dikkat çeken özelliklerinden biri de işletmenin ortağı ünlü DJ Cafer Palamut’un yaptığı harika müzikler.

Kaktüs

28 yıldır Cihangir’in en popüler adresi. Açıldığı günden bugüne entelektüel kitlesinden ve kalitesinden hiç ödün vermeden bugünlere geldi. Sabah 09.00’da harika kahvaltısıyla misafirlerini ağırlamaya başlayan Kaktüs, öğle ve akşam yemeği sonrası saat 21.00’de kapanıyor. Kaktüs’e hiç gitmeyenler için küçük bir bilgi: Kaktüs’ün müdavimleri arasında Teoman’ın başı çektiği rock müzik dünyasının önemli isimleri ve çok sevilen yazarlar var. İşletme artık Sevda Bulca’ya emanet. Günün her saatine uygun kaliteli müziklerin çaldığı mekan, üst katı ve geniş ön bahçesiyle sizde alışkanlık yaratacak.

Ringa Sea Food ve Ali Ocakbaşı

Yeme-içme sektörünün duayenlerinden Ali Akkaş, Yücel Özalp ile Kuruçeşme sahilinde Ringa Sea Food ve Ali Ocakbaşı’nı açtı. Mekana girince kendinizi denizin ortasındaki bir teknede gibi hissediyorsunuz. Öğle yemeği servisi 11.30’da başlıyor 21.00’de akşam yemeğiyle sona eriyor. ‘Deniz mahsullerini sevmem’ diyorsanız, o zaman size kaburga, şaşlık, küşleme ya da fıstıklı kebabını öneriyorum.

Bebeköy Momo

Burak Beşer, Bebeköy Momo’yu Aralık 2020’de Bebek yamacında açtı. ‘Gizli mekan’ anlamına gelen ‘speak easy’ (herkesin giremediği bar) konsepti, gizemi ve içeri zor girilebilmesi nedeniyle sektörünün en popüler adresi oldu. İşletme güne saat 10.00’da kahvaltı servisiyle başlıyor, dünya mutfağının seçkin lezzetlerinin sunumu eğlenceyle birlikte saat 21.00’e kadar devam ediyor.

22 Cihangir

Altan Kaplantepe’nin sahibi olduğu 22 Cihangir, sabah 08.00’de kahvaltı servisiyle kapılarını açıyor. Semtin gözdesi 22’de servis akşam 21.00’e kadar devam ediyor. Her gün dünya mutfağından sürpriz öğlen ve akşam yemekleriyle misafirlerini şaşırtan işletme 150 kişi olan kapasitesini pandemi nedeniyle 50 kişiye düşürdü. Yemekler güzel, ambiyans harika, iyi sohbet garanti. Cihangir’de vakit geçirmeyi seviyorsanız 22’ye mutlaka uğramalısınız. 22’deyseniz yan masanızda sinema ve sanat dünyasından ünlü bir ismi görmeniz ve hoş bir sohbete dalmanız hiç de sürpriz olmaz.

Gizia Brasserie

Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’ndeki Gizia Brasserie güne saat 08.30’da kahvaltı servisiyle başlıyor. İşletmenin menüsünde hem dünya mutfağının seçkin lezzetleri hem de usta diyetisyenlerin hazırladığı vejetaryen, vegan ve fit mönü seçeneklerini bulunuyor.

Beymen Brasserie

Club 29'ların sahibi Metin Fadıllıoğlu, 22 yıl önce, Cem Boyner ile Nişantaşı'nda açtığı restoran, o günden günümüze İstanbul'un elitlerinin bir numaralı adresi oldu. İşletmenin menüsünde büyük sürprizler var. Yaz boyunca pazar günleri kapalı olacak işletme 320 metrekarelik kapalı alanı ve bahçesinde sosyal mesafe kuralları gereği artık 85 kişiye hizmet veriyor.

Borsa Restaurant

Klasik Türk ve Osmanlığı mutfağı denilince İstanbul’da ilk akla gelen restoranlardan biri olan Borsa açıldı. Kandilli Adile Sultan Sarayı’nın cennet gibi bahçesinden harika İstanbul ve muhteşem Boğaz manzarasını seyredebileceğiniz işletmene gidip püfür püfür boğaz havası alın.

Spago – Nişantaşı

Nişantaşı’nda St. Regis Oteli’nin terasındaki Spago, menüsünde dünya mutfağından tatlar barındıran şahane bir restoran. Maçka, Nişantaşı ve Boğaz’ı kanatları altına alan Spago, saat 15.00-23.00 arası sadece otel misafirlerin hizmet veriyor. Restoranın işletmecisi Deniz Zengin, “Dış mekanlar HES koduyla misafir kabul edebiliyorken bizim otel dışından misafir alamamamızın mantığını anlayamıyorum. İşletmemizin misafirlerinin yüzde 90’ı dışarıdan geliyor. Bu hata bir an önce düzeltilmeli” diyor.