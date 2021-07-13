Türkiye Skandal görüntüler sonrası o müezzine çifte soruşturma!

Skandal görüntüler sonrası o müezzine çifte soruşturma!

Türkiye

Skandal görüntüler sonrası o müezzine çifte soruşturma!

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde müezzin Necmi G.'nin (63), cami içerisinde ses yaptığı iddiasıyla 9 yaşındaki B.G'yi darp ettiği iddiasıyla hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

13 Temmuz 2021, Salı 17:07 Son Güncelleme:
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İlçedeki Yeniyurt Mahallesi Merkez Camii'de görev yapan müezzin Necmi G, namaz kıldıktan sonra cami içerisinde görültü yaptığını ileri sürdüğü çocuklara tepki gösterdi. Müezzin, çocuklardan B.G.'yi yerden kaldırıp fırlattıktan sonra defalarca tokatladı. Bu anlar ise cami içerisindeki diğer çocuklar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra Dörtyol Kaymakamlığı ve Dörtyol İlçe Müftülüğü tarafından müezzin hakkında idari soruşturma başlatıldı. Bu arada çocuğuna darp raporu alan baba Adem G., de Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık da iddialar üzerine adli soruşturma başlattı.

Sedat İSKENDEROĞLU/ DHA

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