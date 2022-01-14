Skandalların ardı arkası kesilmiyor! Kraliçe yas tutarken...

İngiltere'de hükümetin koronavirüs kısıtlama ihlalleri birer birer ortaya çıkmaya devam ediyor. Son skandal ise Kraliçe Elizabeth'i kızdıracak cinsten.

İngiliz Daily Telegraph, 16 Nisan'da Kraliçe yas tutarken, Prens Philip'in cenaze töreninin ardından Başbakanlık'ta iki ayrı veda partisi düzenlendiğini yazdı. Başbakanlık'tan konu ile ilgili henüz bir yalanlama gelmemesi kamuoyunda tansiyonun yükselmesine sebep oldu.

Gazete, iki veda partisine yaklaşık 30 kişinin katıldığını, içkili partilerde müzik eşliğinde sabahın erken saatlerine kadar dans edildiğini bildirdi.

Gazeteye göre veda partileri, The Sun gazetesine editör yardımcısı olduğu için görevden ayrılan, Başbakan Boris Johnson'ın iletişim direktörü James Slack ve Johnson'ın fotoğrafçılarından biri için düzenlendi.

VALİZ DOLUSU ŞARAPLA GELDİ

Daily Telegraph, Slack'in veda partisi sırasında, Başbakanlık yakınında bir yerden, bir valiz dolusu şarap getirildiğini, iki partiye katılanların ilerleyen saatlerde Başbakanlık Konutu'nun bahçesinde birlikte eğlendiklerini yazdı.

Johnson'ın ise bu partilere katılmadığı ve hafta sonunu Chequers'teki çiftlik evinde geçirdiği belirtildi.

İngiltere'de, 16 Nisan 2021'de, Koronavirüs kısıtlamaları uyarınca, farklı evlerde yaşayanların iç mekanlarda bir araya gelmelerine izin verilmiyordu.

İSTİFASI İSTENİYOR

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Mayıs 2020'de Koronavirüs kısıtlamaları sürerken Başbakanlık'ta düzenlenen bir partiye katıldığını itiraf etmiş ve özür dilemişti. Johnson'a istifa etmesi yolunda baskılar artıyor.

Daha önce de, koronavirüs kısıtlamaları sırasında, Başbakanlık'ta partiler düzenlendiği ortaya çıkmıştı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin genel başkan yardımcısı Angela Rayner, Daily Telegraph'ın haberi sonrası yaptığı açıklamada, Johnson'a tepki gösterdi.

KRALİÇE TEK BAŞINA YAS TUTARKEN...

Rayner, "Kraliçe, yaşadığı travmaya karşın, o zamanlar pek çok kişinin yaptığı gibi, sabah tek başına yas tuttu. Halkının çıkarlarına uygun şekilde, kurallara uygun biçimde hareket etti. Başbakanlık'taki kültür ve davranışlarla ilgili olarak söyleyecek söz bulamıyorum. Yaşananların tek sorumlusu Başbakandır" dedi.