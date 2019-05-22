Skorsky ile trafik denetimi

İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını önlemek amacıyla hayata geçirdiği eylem planı kapsamında uygulamaya konulan helikopterle trafik denetimleri, Kastamonu Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği çalışma ile D-100 kara yolunun Tosya ilçesi çevresinde ve Kastamonu Ankara kara yolu güzergahında gerçekleştirildi.

KURAL İHLALİ YAPANLAR TESPİT EDİLİP, GÖREVLİLERE BİLDİRİLDİ

Uygulamada, helikopter ekipleri havadan kural ihlallerini anında tespit etti, karada ise polis ve jandarma trafik ekipleri görev aldı. Jandarmaya ait Skorsky helikopterde bulunan görevliler de kural ihlali yaptıkları tespit edilen sürücüleri uygulama noktalarındaki görevlilere bildirildi.

5 SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

Ekipler, hatalı sollama yapan, sağ şeritte ve bankette uygunsuz bekleyen, tehlikeli şerit değiştiren, çevreyi rahatsız eden, trafik kazalarına yol açabilecek şekilde araç kullanan sürücüleri durdurarak cezai işlem uyguladı. Yaklaşık 2 saat süren helikopterli trafik uygulaması kapsamında kural ihlali yapan 5 sürücüye para cezası verildi.

Denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği kaydedildi.



