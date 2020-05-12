Görüşme uygulaması Slack, geçtiğimiz ay masaüstü uygulamasının tasarımını tamamen değiştiren önemli bir güncellemeye sahip olmuştu. Şirket şimdiyse, güncelleme notlarında uygulamanın alt kısmında yeni bir gezinme çubuğu bulunan yeniden tasarlanmış iPhone uygulamasını duyurdu. Bununla birlikte, uygulamanın en son sürümüne güncellemiş olsanız bile, yeni tasarım kademeli olarak dağıtılıyor.

Slack tarafından sunulan yeni tasarıma sahip uygulama, iPhone akıllı telefonların uygulama marketi App Store'daki yerini aldı.

Şirket yeni tasarım için, "Önceki sürümde, insanların Slack'in mobil uygulamasında kullandıkları dört ana özelliğe ulaşmaları fazlasıyla karmaşıktı, Bu karmaşıklığı, uygulamanın alt kısmına yeni bir gezinme çubuğu ekleyerek düzelttik. Bu çubuk: normalde ekranın sol tarafında bulunan sohbet/kanal geçişlerini sağlayan yan çubuk 'Ana Ekran', kişisel mesajlaşmalar 'DM'ler', kişilerin sizi etiketlediği yerleri gösteren 'Bahsetmeler' ve o anki durumunuzu ve tercihlerinizi çok daha yapabileceğiniz "Siz" sekmelerini barındırıyor." açıklamalarında bulundu.