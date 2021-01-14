Dünya Snapchat de Trump'ın hesabını kapattı

Snapchat de Trump'ın hesabını kapattı

Dünya

Snapchat de Trump'ın hesabını kapattı

Sosyal medya hesapları bir bir kapatılan Donald Trump'a bir darbe de Snapchat'ten geldi. Snapchat uygulaması, Trump’ın hesabını süresiz kapattığını açıkladı.

14 Ocak 2021, Perşembe 11:55 Son Güncelleme:
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ABD'nin 45'inci Başkanı Doland Trump’ın başta Twitter hesabı olmak üzere, Facebook, Instagram, YouTube, Reddit hesabı Kongre binasının baskına uğramasının ardından kapatıldı. Snapchat uygulaması da benzer bir karar alarak Trump’ın hesabını süresiz kapattığını açıkladı.

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Snapchat yaptığı açıklamada "Kamu güvenliği için ve yanlış bilgi yayma girişimlerine dayanarak, nefret söylemi ve şiddeti kışkırtmak kurallarımızın açıkça ihlalidir, bu hesabı kalıcı olarak feshetme kararını verdik” dedi. Twitter hesabı olmak üzere, Facebook, Instagram, YouTube, Reddit gibi sosyal medya platformu Trump'ın hesaplarını kapattıklarını duyurmuştu.

DHA


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