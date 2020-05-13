Snapdragon 768G resmi olarak tanıtıldı
Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 768G, Redmi K30 5G Racing Edition ile birlikte duyuruldu. Snapdragon 768G 765G’ye göre CPU hızını 2.4GHz’den 2.8GHz’e yükseltti. Bu da Snapdragon 765G’ye göre %15 performans iyileştirmesi anlamına geliyor. Onur Binay/posta.com.tr
13 Mayıs 2020, Çarşamba 13:14 Son Güncelleme:
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Snapdragon 768G, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Snapdragon 765G'nin çok daha gelişmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.
Qualcomm tarafından yapılan açıklamalara göre Snapdragon 768G, 2.8GHz temel frekans hızına sahip olan Kryo 475 çekirdeklerle çalışıyor. Snapdragon 768G, geçtiğimiz yılki Snapdragon 765G'den yüzde 15 daha yüksek performans sunuyor. Kullanıcılar, Snapdragon 768G'de 120 Hz ekranlarda 1080p çözünürlük desteğini rahatlıkla alabilecekler.
Buna ek olarak "sub-6GHz" desteğine sahip olan Snapdragon 768G, 3.7Gbps indirme ve 1.6Gbps yükleme hızına ulaşabiliyor.