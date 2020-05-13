Snapdragon 768G resmi olarak tanıtıldı

Snapdragon 768G, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Snapdragon 765G'nin çok daha gelişmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Qualcomm tarafından yapılan açıklamalara göre Snapdragon 768G, 2.8GHz temel frekans hızına sahip olan Kryo 475 çekirdeklerle çalışıyor. Snapdragon 768G, geçtiğimiz yılki Snapdragon 765G'den yüzde 15 daha yüksek performans sunuyor. Kullanıcılar, Snapdragon 768G'de 120 Hz ekranlarda 1080p çözünürlük desteğini rahatlıkla alabilecekler.

Buna ek olarak "sub-6GHz" desteğine sahip olan Snapdragon 768G, 3.7Gbps indirme ve 1.6Gbps yükleme hızına ulaşabiliyor.