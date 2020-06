Snapdragon 865 Plus için geri sayım başladı

Snapdragon 865 Plus temmuz ayında piyasaya sürülebilir. Daha öncesinde Meizu’nun pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı Snapdragon 865 Plus’ın gelmeyeceğine yönelik bazı açıklamalar da bulunsa da Ice Universe Samsung Galaxy Note 20’nin Snapdragon 865 Plus işlemciyle geleceğini söyledi. Galaxy Z Flip 5G, OnePlus 8T ve Asus ROG Phone III de bu işlemciyle gelecek.

Snapdragon 865 Plus yonga setinin teknik özellikleri henüz netlik kazanmadı. Geçen yılki Snapdragon 855 Plus , Snapdragon 855'e kıyasla daha yüksek CPU ve GPU saat hızları sundu. İki amiral gemisi işlemcisi arasında başka bir fark yoktu. Bu yıl da aynı şey bekleniyor.

Yakın zamanda bir söylenti ise Samsung Galaxy Z Flip 5G'nin 3.09Ghz saatli Snapdragon 865 Plus ile geleceğini öne sürdü.

Gelecek yılın telefonlarında yer alacak 875 ile 5nm mimarisine geçiş yapılacak. Böylelikle 7nm tabanlı Snapdragon 865’e göre enerji verimliliği artacak. Snapdragon 875’in yeni X60 5G radyo frekans modülünü de sahip olacağı iddia ediliyor. Bu yeni modem sayesinde mevcut Snapdragon X55’e göre daha yüksek hızlara ulaşılacak.