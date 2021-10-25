Dünyaca ünlü hip-hop ikonu 50 yaşındaki Snoop Dogg'un 70 yaşındaki annesi Beverly Tate hayatını kaybetti. Üzücü haberi Snoop, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

ÜNLÜ RAPÇİDEN DUYGUSAL PAYLAŞIMLAR

Annesiyle birlikte fotoğraflarını paylaşan ünlü rapçi bir fotoğrafa not olarak, 'Beni kabul ettiğin için teşekkürler anne' yazdı.

Başka bir fotoğrafta ise annesinin kırmızı bir elbise giyerek elinde çiçekler tuttuğu fotoğrafı paylaşan Snoop Dogg, 'Tanrıya bana anne olarak bir melek verdiği için teşekkür ederim' dedi.

70 yaşındaki Beverly Tate'in ise nasıl öldüğü açıklanmadı ancak yaşlı kadının mayıs ayından beri belli aralıklarla hastaneye gittiğini belirtildi.