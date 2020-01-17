Doğal gaz yaygınlaştıktan sonra soba kullanımı ciddi miktarda azalsa da günümüzde soba kullanımı trend haline geldi ve tekrar soba kullanılmaya başlandı. Soba temizliği nasıl yapılır bilmek istiyor ve odun sobası temizleme yöntemlerini öğrenmek istiyorsanız "soba nasıl temizlenir, odun sobası temizleme yöntemleri" detaylar haberimizde.

Soba nasıl temizlenir? Odun sobası temizleme yöntemleri

Soba yakıldığında içerisinde bulunan odun ve kömürler yandıkça küle döneceklerdir ve alt kısmında küller birikecektir. Kül birikmesi içerisine attığınız odun ve kömür miktarına göre değişkenlik gösterecektir. sobanız yanarken belirli saatlerde bir küllerini bir çöp kovası içerisine boşaltmayı unutmayın.

Sobanız sönükken ve soğuduğunda sobayı kalıp sabunlu suyla ıslatılmış mikro fiber bez ile silebilirsiniz.

Eğer sobada cam bölümler var ise bu alanları amonyaklı bezlerle silmeniz gerekecektir.

Soba kullanan kişiler ayda 1 kere soba borularını çıkartıp iç kısımlarını temizlemeli ve baca temizliği yapmalıdırlar.

Soba borularını temizlerken uzun fırça ile boruların içerisini fırçalayıp odun ve kömür birikintilerini temizlemiş olursunuz.

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