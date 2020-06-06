Hem tadına bayılacağınız hem de görüntüsüyle iştahınızı kabartacak sodalı kek tarifi, evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Eğer siz de sevdiklerinize hazırlamak için sodalı kek tarifi arıyor ya da sodalı kek nasıl yapılır merak ediyorsanız "Sodalı kek tarifi: Sodalı kek nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Sodalı kek tarifi

Sodalı kek malzemeleri

3 yumurta

1.5 çay bardağı toz şeker

80 gram tereyağı

1 şişe soda

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

3.5 çay bardağı un

Sodalı kek yapılışı

Yumurta ve toz şekeri geniş bir karıştırma kabına alın. Şeker tamamen eriyinceye kadar bir mikser yardımıyla çırpın. Eritip soğuttuğunuz tereyağı ve sodayı ilave edip 3-4 dakika daha çırpın. Ayrı bir kapta karıştırdığınız kabartma tozu, vanilya ve unu ilave edip pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar bir spatula yardımıyla karıştırın. Harcı hafif yağladığınız bir kek kalıbına aktarıp önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın.



