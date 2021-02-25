Her lokmasında ayrı bir tat alacağınız sodalı poğaça tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için sodalı poğaça tarifi arıyor ya da sodalı poğaça nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Sodalı poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

SODALI POĞAÇA TARİFİ

Sodalı poğaça malzemeleri

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı soda (maden suyu)

2 çorba kaşığı toz şeker

1 paket yaş maya (veya 1 paket instant maya)

Aldığı kadar un

1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için;

1 adet yumurta sarısı

Sodalı poğaça yapılışı

2 su bardağı kadar unu büyük bir kabın içine koyun. Şekeri ve tuzu koyup (instant maya kullanacaksanız mayayı da koyun) unla harmanlayın. Ortasını havuz gibi açıp, sütü, sıvıyağı, sodayı koyun. Yaş maya kullanacaksanız mayayı ılık süt ile ezip koyun. Elinizle iyice tüm malzemeyi karıştırın. Un yeterli gelmeyecektir, yavaş yavaş unu ilave edin. Ele yapışmayan yumuşak bir kıvam elde edince un ilave etmeyi kesin ve biraz daha yoğurup üzerini nemli bir bezle örterek 1 saat mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın. Elinizle bastırarak yuvarlayın. Ortasına peynirli içi koyarak kenarları birleştirip yuvarlayın. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizip üzerlerine yumurta sarısı sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derecedeki fırında altları ve üzerleri kızarana kadar pişirin.



