Sodalı poğaça tarifi ve yapılışı: Sodalı poğaça nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
Pofuduk pofuduk kabaran sodalı poğaça tarifi ile enfes lezzetler yaratacaksınız. Bol kabarmış poğaça sevenler sodalı poğaça nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Lezzetine doyamayacağınız sodalı poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
25 Şubat 2021, Perşembe 11:29 Son Güncelleme:
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Her lokmasında ayrı bir tat alacağınız sodalı poğaça tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için sodalı poğaça tarifi arıyor ya da sodalı poğaça nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Sodalı poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...
SODALI POĞAÇA TARİFİ
Sodalı poğaça malzemeleri
- 1 su bardağı ılık süt
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı soda (maden suyu)
- 2 çorba kaşığı toz şeker
- 1 paket yaş maya (veya 1 paket instant maya)
- Aldığı kadar un
- 1 tatlı kaşığı tuz
Üzeri için;
- 1 adet yumurta sarısı
2 su bardağı kadar unu büyük bir kabın içine koyun. Şekeri ve tuzu koyup (instant maya kullanacaksanız mayayı da koyun) unla harmanlayın. Ortasını havuz gibi açıp, sütü, sıvıyağı, sodayı koyun. Yaş maya kullanacaksanız mayayı ılık süt ile ezip koyun. Elinizle iyice tüm malzemeyi karıştırın. Un yeterli gelmeyecektir, yavaş yavaş unu ilave edin. Ele yapışmayan yumuşak bir kıvam elde edince un ilave etmeyi kesin ve biraz daha yoğurup üzerini nemli bir bezle örterek 1 saat mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın. Elinizle bastırarak yuvarlayın. Ortasına peynirli içi koyarak kenarları birleştirip yuvarlayın. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizip üzerlerine yumurta sarısı sürün.
Önceden ısıtılmış 180 derecedeki fırında altları ve üzerleri kızarana kadar pişirin.