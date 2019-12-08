Şoför üşüyen köpeği otobüse aldı

İstanbul'da, Beşiktaş-İstinye hattında çalışan otobüs şoförü durakta üşüyen köpeği otobüse aldı. Otobüse binen köpek koltukta uyuyakalırken, yürek ısıtan görüntüleri bir yolcu kaydederek, sosyal medyada paylaştı. Beşiktaş-İstinye hattında çalışan otobüs şoförü Barbaros Bulvarı’ndaki otobüs durağında üşüyen köpeği gördü. Şoför, köpeği otobüse alarak yoluna devam etti. Köpek bir süre sonra koltuğa çıkarak, uyuyakaldı. Otobüs şoförünün bu tavrı takdir toplarken, bu anları bir yolcu telefonuyla kaydetti. Çekilen video sosyal medyada paylaşılırken, beğeni aldı. Otobüs şoförü Mehmet Gürhan (40), yaptığı açıklamada, 'Akatlar durağında köpek orta kapıdan içeri girdi. Benimle son durak Kabataş’a kadar geldi. Dışarısı çok soğuktu. Ben de onu indirmedim ve tekrar aldığım durağa götürdüm' dedi.

İşte köpeğin yürek ısıtan görüntüleri





DHA