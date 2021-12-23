Türkiye Şoför yolcuya bıçak çekti! İETT otobüsünde korku dolu anlar

Şoför yolcuya bıçak çekti! İETT otobüsünde korku dolu anlar

Türkiye

Şoför yolcuya bıçak çekti! İETT otobüsünde korku dolu anlar

İstanbul'da Ataşehir'de İETT otobüsü şoförü tartıştığı yolcunun üstüne yürüyerek, bıçak çekti. Başka bir yolcu tarafından cep telefonunu kamerasına kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşılarak tepki çekti.

23 Aralık 2021, Perşembe 20:07 Son Güncelleme:
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, 34 JK 1228 plakalı İETT otobüsünün şoförü, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı yolcunun üstüne yürüyerek, bıçak çekti.

Yolcuların tepkisi üzerine yerine geçen şoför, aracını kullanarak uzaklaştı. 

İSTANBUL (DHA)

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