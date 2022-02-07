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Soğan kavurması nasıl yapılır? Soğan kavurması tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası

Yemek

Soğan kavurması nasıl yapılır? Soğan kavurması tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası

Günün her saati afiyetle yiyeceğiniz soğan kavurması tarifi, evde yapabileceğiniz en lezzetli tariflerden birisi. Peki, soğan kavurması nasıl yapılır? Tadına doymayacağınız soğan kavurması tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

07 Şubat 2022, Pazartesi 12:40 Son Güncelleme:
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İster kahvaltıda isterseniz de akşam yemeklerinde afiyetle yiyebileceğiniz soğan kavurması tarifi, evde yapılması kolay tariflerden birisi. Peki, soğan kavurması nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız soğan kavurması tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

SOĞAN KAVURMASI TARİFİ

Soğan kavurması malzemeler

  • 4 adet büyük kuru soğan
  • 2 adet domates
  • 3 diş sarımsak
  • Yarım demet maydanoz
  • Yarım demet taze nane
  • 5 adet yumurta
  • Biraz kasar peyniri rendesi
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber
  • 5- 6 yemek kaşığı sıvı yağ

SOĞAN KAVURMASI YAPILIŞI

Soğanların kabuklarını soyup yarım ay şeklinde çok ince olmayacak şekilde doğrayın.

Tavaya sıvı yağ ekleyip soğanları ve sarımsakları kısık ateşte soteleyin.

Kabuklarını doğrayıp minik doğranmış domatesleri de ilave edip sotelemeye devam edin.

Domatesler suyunu çektikten sonra tuz, karabiber, pul biber ve minik doğranmış maydanoz ve naneyi de ilave ederek karıştırdıktan sonra yumurtaları kırıp tavanın üzerine kapak kapatıp 5 dakika kısık ateşte pişirin.

Son olarak rendelenmiş kaşar peynirini de ilave edip tavanın kapağını tekrar kapatıp 5 -6 dakika daha kısık ateşte pişirdikten sonra sıcak olarak servis edin.

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