Soğuk baklava nasıl yapılır? Soğuk baklava tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası
Son zamanların en popüler tatlılarından birisi olan ve tadına doyum olmayan soğuk baklava tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir tatlı. Peki, soğuk baklava nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız ve yedikçe yemenizi sağlayacak soğuk baklava tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
26 Aralık 2021, Pazar 12:33 Son Güncelleme:
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Diyarbakır tatlısı olarak da bilinen soğuk baklava tarifi, sütlü nuriye ve güllaçtan esinlenerek yapılmış nefis bir lezzet. Peki, evde soğuk baklava nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız soğuk baklava tarifi, yapılışı, hazırlanışı, püf noktası ve gerekli malzemeler...
SOĞUK BAKLAVA TARİFİ
Soğuk baklava malzemeler
- Bir paket baklavalık yufka
- 250 gram tereyağı
- 1 çay bardağı sıvı yağ
Arası için:
- 1 su bardağı çekilmiş fıstık
Üzeri için:
- 1 çay bardağı bitter çikolata
- Yarım çay bardağı şeker
- Şerbeti için:
- 5 su bardağı süt
- 2 su bardağı şeker
- İlk olarak şerbeti hazırlayın.
- Bunun için tencereye sütü ve şekeri alın, kaynatın.
- Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın, bu şekilde 15 dakika daha kaynatın.
- Tereyağını ve sıvı yağı tavada eritin.
- Yağ ılıdıktan sonra tatlı tepsisini yağlayın.
- Baklava hamurlarını üçerli olacak şekilde tepsiye dizin.
- Her 3 katta bir araları yağlayın.
- 3 katta bir yağlanan yufkalara 15. katta fıstık serpin.
- Arası ve üzeri için ayırdığınız bitter çikolata şeker ve fıstığı mikserden çok ince bir şekilde geçirin.
- Mikserden geçirdiğiniz bu karışımı fıstığın üzerine serpin.
- Tekrar 3 kat 3 kat şekilde yağlayarak 15 kat daha yufkaları serin.
- Tekrar fıstık ve bitter çikolatalı karışımdan serpin.
- Kalan yufkaların da üzerine üçer katta bir yağlayarak yerleştirin.
- En son kalan yağ ile baklavanın üzerini yağlayın ve baklavayı dilimleyin.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.
- Tatlı ılıdığında üzerine soğuk şerbeti gezdirin ve çikolatalı karışımı üzerine serpin.
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