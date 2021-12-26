Diyarbakır tatlısı olarak da bilinen soğuk baklava tarifi, sütlü nuriye ve güllaçtan esinlenerek yapılmış nefis bir lezzet. Peki, evde soğuk baklava nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız soğuk baklava tarifi, yapılışı, hazırlanışı, püf noktası ve gerekli malzemeler...

SOĞUK BAKLAVA TARİFİ

Soğuk baklava malzemeler

Bir paket baklavalık yufka

250 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

Arası için:

1 su bardağı çekilmiş fıstık

Üzeri için:

1 çay bardağı bitter çikolata

Yarım çay bardağı şeker

Şerbeti için:

5 su bardağı süt

2 su bardağı şeker

SOĞUK BAKLAVA YAPILIŞI

İlk olarak şerbeti hazırlayın.

Bunun için tencereye sütü ve şekeri alın, kaynatın.

Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın, bu şekilde 15 dakika daha kaynatın.

Tereyağını ve sıvı yağı tavada eritin.

Yağ ılıdıktan sonra tatlı tepsisini yağlayın.

Baklava hamurlarını üçerli olacak şekilde tepsiye dizin.

Her 3 katta bir araları yağlayın.

3 katta bir yağlanan yufkalara 15. katta fıstık serpin.

Arası ve üzeri için ayırdığınız bitter çikolata şeker ve fıstığı mikserden çok ince bir şekilde geçirin.

Mikserden geçirdiğiniz bu karışımı fıstığın üzerine serpin.

Tekrar 3 kat 3 kat şekilde yağlayarak 15 kat daha yufkaları serin.

Tekrar fıstık ve bitter çikolatalı karışımdan serpin.

Kalan yufkaların da üzerine üçer katta bir yağlayarak yerleştirin.

En son kalan yağ ile baklavanın üzerini yağlayın ve baklavayı dilimleyin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.

Tatlı ılıdığında üzerine soğuk şerbeti gezdirin ve çikolatalı karışımı üzerine serpin.



