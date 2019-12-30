Soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmayalım

Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı sokaklarda kalan hayvanlar için ölümcül olabiliyor. Onları bu havalardan koruyabilmek için yapabileceklerimiz var:

● Arabanızı çalıştırmadan önce tekerlekte ya da motorda bir kedi olup olmadığını mutlaka kontrol edin.

● İçine girebilecekleri minik bir baraka ya da soğuktan koruyacak karton sığınaklar yapın.

● Evinizde pişen yemeklerden artanları toplayıp birkaç kaba ayırarak parklara koyabilirsiniz.

● Aşırı olarak titreyen bir kedi ya da köpek görürseniz eve alarak yavaş bir şekilde ısıtmalısınız.

● Kuşlar için camınızın önüne ekmek kırıntıları serpebilir ya da bahçenizdeki ağaçlara ekmekler asabilirsiniz.

4 adımda kedi evi yapımı

2 adet strafor, 1 adet maket bıçağı, 1 adet bant ve çöp torbası ile bir kedi evi yapabilirsiniz.

Öncelikle hazır bir koli bulun ve bu koliyi bantlayarak iyice sağlamlaştırılın.

Maket bıçağı kullanarak kestiğiniz straforla koliyi kaplayın.

Yine bantla sağlamlaştırın.

Yağışlardan korumak için çöp torbalarıyla kaplayın.

Aşağıdaki videoda, soğuğa dayanıklı kedi evinin yapımını görebilirsiniz.





posta.com.tr







