Soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmayalım
Artık kış geldi. Biz sıcacık evimizde sıcak çayımızı yudumlarken sokak hayvanları hayatta kalmaya çalışıyor. Ne yazık ki yüzlerce sokak hayvanı soğuk havalarda sığınacak yer ve yiyecek bulamıyor. Bu durum onlar için ölümcül olabiliyor. Lütfen soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmayalım. Kapınızın önüne bir kap mama bir kap su koymayı ihmal etmeyin. Posta.com.tr ekibi olarak, sokak hayvanlarının da yaşama hakkı olduğunu ve kış aylarında onları daha fazla korunmamız gerektiğini hatırlatmayı bir sorumluluk olarak hissediyoruz .
Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı sokaklarda kalan hayvanlar için ölümcül olabiliyor. Onları bu havalardan koruyabilmek için yapabileceklerimiz var:
● Arabanızı çalıştırmadan önce tekerlekte ya da motorda bir kedi olup olmadığını mutlaka kontrol edin.
● İçine girebilecekleri minik bir baraka ya da soğuktan koruyacak karton sığınaklar yapın.
● Evinizde pişen yemeklerden artanları toplayıp birkaç kaba ayırarak parklara koyabilirsiniz.
● Aşırı olarak titreyen bir kedi ya da köpek görürseniz eve alarak yavaş bir şekilde ısıtmalısınız.
● Kuşlar için camınızın önüne ekmek kırıntıları serpebilir ya da bahçenizdeki ağaçlara ekmekler asabilirsiniz.
4 adımda kedi evi yapımı
2 adet strafor, 1 adet maket bıçağı, 1 adet bant ve çöp torbası ile bir kedi evi yapabilirsiniz.
- Öncelikle hazır bir koli bulun ve bu koliyi bantlayarak iyice sağlamlaştırılın.
- Maket bıçağı kullanarak kestiğiniz straforla koliyi kaplayın.
- Yine bantla sağlamlaştırın.
- Yağışlardan korumak için çöp torbalarıyla kaplayın.
Aşağıdaki videoda, soğuğa dayanıklı kedi evinin yapımını görebilirsiniz.
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