Soğuk Lipoliz Nedir?

Dr. Gönül Ateşsaçan

Soğuk lipoliz bir bölgesel zayıflama yöntemidir. Bizler diyet yaparken, diyete rağmen gitmeyen yağların özellikle karındaki, kalçadaki yağların gitmesini sağlar. Soğuk lipoliz yöntemi kimlere uygulanır: Her yaş grubu, 18 yaş üstü herkese uygulanabilir. Doğum sonrası kilolarda özellikle çok kullandığımız yöntemdir. Soğuk lipoliz kişinin herhangi bir iğne, ilaç kullanmadan gerek kalmadan bölgesel olarak yağların dondurularak her bölgenin %30 kadar yağların gitmesini sağlar. Ne zaman gider bu yağlar, uygulandıktan sonra on beş gün içinde başlar üç aya kadar devam eder. Kişi eğer pantolon giyerken taşan yağları varsa, pantolonunu kalçalarındaki yağdan dolayı giyemiyorsa, özellikle kalça ve karın yağlarında kadınlarda veya erkeklerde güvenle uyguladığımız yöntem ve uygulama sonrası herhangi bir ağrı sızı hissedilmeyen yöntemdir. Diyet yaparken de uygulanabilir, diyetten sonrada uygulanabilir. Her kiloda uygulanabilir nedeni ise eğer bel çevresi özellikle küçülürse diyetini daha iyi yapar, pankreas daha kontrol altına alınır. Vücuttaki insülin seviyesi dengelenir vücuttaki yağ miktarı azalınca. Soğuk lipoliz sonrası hasta klinikten sağlıklı çıkar ve herhangi bir korunmasına gerek yoktur. Sadece bol lifli beslenir, yapabildiği kadar bölgesel masaj yapabilirse vücuttaki yağ hücrelerinin atılmasını sağlar. Bunun dışında herhangi bir korunmaya gerek yoktur.