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Son dakika magazin haberleri: Arda Turan, Berkay'ın burnunu kırdı

Dün gece Emirgan'daki Gizli Kalmasın adlı mekanda Medipol Başakşehir forması giyen milli futbolcu Arda Turan, şarkıcı Berkay'ın burnunu kırdı

10 Ekim 2018, Çarşamba 12:36 Son Güncelleme: 10 Ekim 2018, Çarşamba 13:03
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Başakşehirli futbolcu Arda Turan, şarkıcı Berkay ile dün gece Emirgan'daki Gizli Kalsın'da bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; kavga büyüyüp ikili birbirine girince Arda Turan, Berkay'ın burnunu kırdı.

Bu olayın ardından Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin mekandan ayrılıp hastaneye giderken Arda Turan ise mekanda kaldı.

CANER'İN DUDAĞINI PATLATMIŞTI

Hatırlanacağı gibi Arda Turan, Galatasaray'da oynadığı dönemde Caner Erkin'le de kavga etmiş milli futbolcunun dudağını patlatmıştı. İki oyuncuyu takım arkadaşları sakinleştirmeye çalışırken, Caner'in Arda'ya yönelik ''Kimsin lan sen, adam mısın?'' sözleri duyulmuştu.

BİLAL MEŞE'YE SALDIRMIŞTI

Arda Turan, geçen yıl da milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmıştı.

Bu haberi de okudularİşte Arda Turan'ın Bilal Meşe'ye saldırmasına sebep olan yazı



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