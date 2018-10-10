Başakşehirli futbolcu Arda Turan, şarkıcı Berkay ile dün gece Emirgan'daki Gizli Kalsın'da bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; kavga büyüyüp ikili birbirine girince Arda Turan, Berkay'ın burnunu kırdı.

Bu olayın ardından Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin mekandan ayrılıp hastaneye giderken Arda Turan ise mekanda kaldı.

CANER'İN DUDAĞINI PATLATMIŞTI

Hatırlanacağı gibi Arda Turan, Galatasaray'da oynadığı dönemde Caner Erkin'le de kavga etmiş milli futbolcunun dudağını patlatmıştı. İki oyuncuyu takım arkadaşları sakinleştirmeye çalışırken, Caner'in Arda'ya yönelik ''Kimsin lan sen, adam mısın?'' sözleri duyulmuştu.

BİLAL MEŞE'YE SALDIRMIŞTI

Arda Turan, geçen yıl da milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmıştı.

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