Şok görüntü! Eski sevgilisini getirtmek için arkadaşını dövüp bıçak çekti
Son dakika haberine göre, işitme engelli bir genci öldüresiye döven ve sosyal medyada yayınlayan 'Delikanlı' Fırat büyük tepki çekmişti. O olayın ardından yeni bir video daha ortaya çıktı. Videoda Kemal A. isimli saldırganın eski sevgilisi Ceren'i görebilmek için arkadaşını rehin aldığı ve boğazına bıçak dayadığı görülüyor.
01 Nisan 2021, Perşembe 11:50 Son Güncelleme:
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Gelen bir son dakika haberine göre, Kocaeli’nde işitme engelli bir gencin dağ evinde rehin alınarak işkence edildiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya ayağa kalkmıştı. O görüntülerin ardından yeni bir video daha ortalığı karıştırdı. Videoda bir saldırganın eski sevgilisiyle buluşmak için arkadaşını rehin aldığı ve boğazına bıçak dayayarak eski sevgilisinin yanına gelmesi için “Ceren gelir misin” dedirttiği görülüyor.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir magandanın kendisi gibi işitme engelli kişileri rehin alarak işkence ettiği görüntülerin internet üzerinde paylaşılması Türkiye’yi ayağa kaldırdı.
Bulut Yamandağ’ın haberine göre, Kocaeli'ndeki görüntülerin ardından bu gece de iddiaya göre Kemal A. isimli bir magandanın rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayayarak eski sevgilisine mesaj gönderdiği video sosyal medyada yayınlandı.
TEHDİT VE KÜFÜR YAĞDIRDI
Olay yaratan görüntülerde bir magandanın, boğazına bıçak dayayarak rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşına "Ceren gelir misin" dedirttiği ve aynı zamana tehdit ve küfürler savurduğu görülüyor.