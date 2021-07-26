Şok iddia! Başörtüsünü açtı, hakaret etti: 'Ben senden daha namusluyum!'

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, trafikte yaşanan tartışmada Rabia Y.'ye başörtüsünden dolayı hakarette bulundukları iddia edilen minibüs şoförü R.E ve yanındaki Y.E hakkında soruşturma başlattı. Şüpheliler gözaltına alındı. Öte yandan Rabia Y. yaşadıklarını anlattı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 22 Temmuz Perşembe günü Karabağlar'da otomobil sürücüsü Rabia Y. ile minibüs sürücüsü R.E. ve yanındaki Y.E. aralarında tartışma yaşandığı, tartışma sırasında iddiaya göre şüphelilerin Rabia Y.'ye başörtüsünden dolayı hakaret ettikleri ve tehditte bulundukları belirtildi.

MOBESA KAMERALARI İNCELENDİ

Olayın ardından Rabia Y.'nin polise giderek şikayetçi olması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı, olay anına ilişkin tanık ifadeleri ve mobese kameralarının incelenmesi sonucu şüphelilerin R.E. ve Y.E olduklarının tespit edildiği bildirildi. R.E ve Y.E.'nin 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

"KOCAMDAN ÖZÜR DİLEYECEKSİN"

Sürücünün kendisini gördüğü halde kasıtlı olarak manevra yaptığını öne süren Rabia Y., şöyle konuştu:

"Beni görmeme ihtimali yoktu ama bu ihtimale karşı öne çıktım. 'Abi ben varım durur musun karşıya geçene kadar' dedim. Ama hiçbir şey olmamış gibi aracı tekrar üstüme sürdü. Diz kapağıma çarptı, o acı ve refleksle 'geri zekalı mısın ayağıma çarpıyorsun' dedim. Adam bana baktı ve sen nasıl bana hakaret ediyorsun diyerek hakaretler savurdu. Ben karşıya geçtim. Arabanın yönünü değiştirerek beni takip ettiler. Şoförün yanındaki kadın, kocamdan özür dileyeceksin diyerek çok ağır küfürler ve hakaretlerde bulundu."

"ARABADAN İNEREK BAŞÖRTÜMÜ AÇTI"

Rabia Y, karşıya geçtikten sonra takip edildiğini ve başörtüsünün açılarak darbedildiğini savundu, şunları kaydetti:

"Sonrasında şoförden kocam diye bahseden kadın arabadan inerek başörtümü açtı. 'Ben açığım senden daha namusluyum' dedi. Olay ona hakaret etmemden çıkmıştı, saldırdı, başımı açtı. Ben hiç hak etmediğim şekilde hakaretler duydum. Kadın hıncını alamayıp beni tokatlamaya başladı. Darp raporu aldığımda kollarımda izler vardı. Çok kötü bir şey yaşadım. Şoktayım."

Olayla ilgili şikayette bulunduğunu ve olayın peşini bırakmayacağını ifade eden Rabia Y, "Hiçbir kadına bu yapılamaz. Ben haklıyım ve hakkımı sonuna kadar savunacağım. İşe gidip geliyorum ama şoktayım hala." dedi.







