ABD'de yaşanan bir olay duyanları adeta şaşkına çevirdi. Yakın kız arkadaşının doğumuna giren kadının dünyası bebekte gördüğü doğum lekesi yüzünden başına yıkıldı.

İşte Hürriyet'in haberi:

Bu sözler ABD'nin Arizona eyaletinde yaşanan akılalmaz olayı anlatmak için oldukça uygun görünüyor. En yakın kız arkadaşlarından birinin doğumuna giren Hailey Custer adındaki kadının yaşadıkları filmleri aratmayacak nitelikte.

28 yaşındaki Hailey Custer ve 36 yaşındaki eşi Travis Bowling'in mutlu bir evliliği vardı. Ya da en azından Hailey böyle düşünüyordu.

4 çocuğu olan genç kadın en yakın arkadaşlarından birinin doğumuna girdi, ona yardımcı olmak için tüm süreç boyunca da yanında olmaya devam etti.

"Arkadaşımın evsiz kaldığını ve hamile olduğunu öğrendim. Ve ona ulaştım. Yardımıma ihtiyacı olduğunu hissetmiştim. Doğumdan sonra eve döndük. Bebeğin üzerini değiştirirken ensesindeki doğum lekesini fark ettim. Bir şey aradığımdan değil, bebeği döndürdüğüm zaman gözüme çarptı."

Hailey yaşadıklarını böyle anlatıyor:

"Yanımda duruyordu. Arkadaşımın yüzüne baktım. hiçbir şey söyleyemedi ve başını önüne eğdi. O anda gerçek olduğunu anladım."

LEKEYİ GÖRÜR GÖRMEZ KOCASINDAN OLDUĞUNU ANLAMIŞ

Bebekteki Doğum Lekesi Hailey'nin kocasında ve ailesinin geri kalanında da olan, oldukça belirgin ve başka bir doğum lekesiyle karıştırılamayacak kadar özel bir iz. Hailey bu lekeyi görür görmez kocasının ve yakın arkadaşının yaşadığı ilişkiyi ve doğan bebeğin kocasından olduğunu anlamış.

ARKADAŞINI AFFETTİ

Yaşadığı şoku atlatmaya çalışan talihsiz kadın arkadaşını affettiğini ve çocuklarının hatırına onunla görüşmeye devam edeceğini açıkladı.

KOCASI 2 KADINDAN DAHA ÇOCUK SAHİBİ

Ancak yaşananlardan sonra hakkında araştırma yaptığı ve kendisini 6 yıllık evlilikleri boyunca en az 30 kadınla aldattığını öğrendiği -eski- kocası Travis Bowling için bu affediş mümkün değil. Zira Hailey kocasının kendinden ve arkadaşından başka iki kadından daha çocuk sahibi olduğunu öğrenmiş...



