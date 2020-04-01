Dünya Sokağa çıkanları 'Azrail' kostümü ile uyardılar

Sokağa çıkanları 'Azrail' kostümü ile uyardılar

Dünya

Sokağa çıkanları 'Azrail' kostümü ile uyardılar

İran'da corona virüs salgını etkileri artarken belediye çalışanları 'Azrail' kostümü ile vatandaşları uyardı.

01 Nisan 2020, Çarşamba 12:51 Son Güncelleme:
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İran’da belediye çalışanları corona virüs (Covid-19) nedeniyle fiziksel mesafenin önemini vurgulamak için ‘Azrail’ kostümleri ile sokaklara çıkıp, vatandaşların arasında karıştı.

Ülkenin Huzistan Eyaleti'ne bağlı Hürremşehr şehrinde, bölgenin belediye çalışanları corona virüs nedeniyle fiziksel mesafe konusunun önemini vurgulamak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Azrail kostümleri giyip, oraklarıyla sokaklarda dolaştılar. Aynı zamanda konuyla ilgili olarak anonsların yapıldığı da duyuldu.


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