Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla corona virüsle mücadele için hafta içi 21.00 ile 05.00 arasında, hafta sonu ise cuma akşamı 21.00’den pazartesi sabahı 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu. Saat 05.00’e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibarıyla başladı.

İstanbul’da kısıtlamanın ilk dakikalarında sokak ve caddeler boşalmaya başladı. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda polis ekipleri megafonlarla vatandaşlara evlerine gitmeleri yönünde uyarılarda bulunurken, turistler ise otellerine gönderildi.

İstanbul’da bazı noktalarda trafik olduğu gözlenirken, mega kentin trafiği yavaş yavaş rahatlamaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yüzde 24 seviyelerine geriledi.

İSTANBUL (İHA)











