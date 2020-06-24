Geçtiğimiz hafta cumartesi günü 6 saat uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta cumartesi ve pazar günleri uygulanacak. Peki iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatleri kapsıyor? Yasağın olduğu günler marketler açık mı?

Kısıtlama cumartesi günü 09:30 ile 15:00 saatleri arasında, pazar günü ise 09:30 ile 18:30 saatleri arasında uygulanacak. Yasağın olduğu saatlerde kişiler evlerinin yakınındaki fırın, market ve bakkallara gidebilecek.

Kısıtlamanın olduğu günler hangi işletmeler açık?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecek)

Sınav hangi saatler yapılacak?

Üç oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'de tamamlanacak, ikinci oturumu ise 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'de tamamlanacak. Sınavın üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'de tamamlanacak.



